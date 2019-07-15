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"Я бы справился лучше, чем кто-либо из тех, кто там сейчас есть", – Ибрагимович думает о возвращении в Аякс

11:15 105 Читати українською
"Я бы справился лучше, чем кто-либо из тех, кто там сейчас есть", – Ибрагимович думает о возвращении в Аякс
Златан Ибрагимович / Los Angeles Times

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович рассказал о возможном возвращении в Аякс в статусе менеджера.

"Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером Аякса. Я бы справился лучше, чем кто-либо, кто сейчас там сидит", – цитирует Ибрагимовича De Telegraaf.

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К слову, Златан Ибрагимович сейчас выступает в МЛС за Лос-Анджелес Гэлакси, за время в США швед сыграл 45 поединков, в которых забил 35 голов и отдал 10 результативных передач. Напомним, 37-летний игрок был игроком Аякса в начале своей карьеры – с 2001-го по 2004 год.

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Аякс Аякс Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Нидерланды
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