"Я бы справился лучше, чем кто-либо из тех, кто там сейчас есть", – Ибрагимович думает о возвращении в Аякс

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович рассказал о возможном возвращении в Аякс в статусе менеджера.

"Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером Аякса. Я бы справился лучше, чем кто-либо, кто сейчас там сидит", – цитирует Ибрагимовича De Telegraaf.

Ибрагимович получил звание лучшего игрока года в МЛС – возмущенные фанаты назвали свой вариант

К слову, Златан Ибрагимович сейчас выступает в МЛС за Лос-Анджелес Гэлакси, за время в США швед сыграл 45 поединков, в которых забил 35 голов и отдал 10 результативных передач. Напомним, 37-летний игрок был игроком Аякса в начале своей карьеры – с 2001-го по 2004 год.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!