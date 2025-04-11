"В дерби Рима я надеюсь на Довбика. Его много критикуют, но в свой первый год в Серии А он забил столько же голов, сколько Лаутаро Мартинес. Я не думаю, что он такой уж плохой, и я бы сделал ставку в будущем Ромы на такого центрального нападающего. Я болею за него, в том числе и потому, что он левша, как и я", – приводит слова Дельвеккио Solo la Roma.

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Напомним, Марко Дельвеккио играл в составе римского клуба в 1995-2005 гг. Вместе с командой он становился чемпионом Италии сезона 2000/01. Также экс-нападающий является серебряным призером Евро-2000 в составе сборной Италии.

В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 42 матча за клуб, забил 16 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с римлянами рассчитан до 2029 года.

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