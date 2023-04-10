Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал промахи Ромелу Лукаку в двух последних матчах Серии А и поделился ожиданиями от встречи с Бенфикой в Лиге чемпионов.

"Мы знаем, что нам будет противостоять сложный соперник, но мы также знаем, что мы сплоченный коллектив. Мы – вместе. И я думаю, что это слово станет нашим девизом на следующие два месяца. Мы ставили перед собой цель продолжить претендовать на три трофея в апреле. В чемпионате мы немного отстали от конкурентов, но у нас еще будет возможность наверстать упущенное. Мы должны сыграть этот матч с холодным разумом и горячим сердцем".

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Говоря о холодном разуме, Индзаги имел в виду Ромелу Лукаку, который отметился плохой реализацией в матчах с Фиорентиной (0:1) и Салернитаной (1:1).

"Важно сохранять ясную голову. Лукаку не реализовал моменты не только в игре с Салернитаной, но и в матче с Фиорентиной.

Осечка в матче с Салернитаной? В прошлом году мы выиграли у неё со счётом 5:0, но при этом не играли так хорошо, как в пятницу. Тогда мы нанесли четыре удара по воротам, и забили три мяча. Сейчас мы нанесли больше 20 ударов по воротам, но забили лишь однажды. Мы знаем, в чём мы были неправы.

Чалханоглу и Шкриняр будут отсутствовать. У Бенфики тоже сыграют не все игроки, я бы предпочёл сыграть оптимальными составами. Надеюсь, Хакан восстановится к игре с Монцей. Восстановление Шкриняра займёт больше времени", – приводит слова Индзаги Football Italia.

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