"Довбик – игрок, который, несомненно, имеет как физические, так и технические ресурсы, но ему нужно немного расслабиться на шестнадцати метрах, немного спокойнее добираться до мячей и находить ворота с чуть большей последовательностью.

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Он парень, который всегда приносит результат, он борется, он работает. Ему нужно немного усовершенствоваться, потому что первое касание часто бывает неправильным.

Однако, ему нужен небольшой перерыв – он не должен чувствовать, как все "дышат ему в шею" каждую неделю. Я бы предложил прекратить приставать к нему. Потому что в любом случае, смеясь и шутя, Довбик забивал столько же голов, сколько и многие футболисты, которых сегодня отмечают в Италии. Есть те, кто забил 12 голов и в прошлом был признан лучшим бомбардиром, а Довбик уже забивал столько же и мне это не кажется плохим показателем", – сказал Сабатини в программе "Amore Giallorosso".

Напомним, в текущем сезоне Довбык провел за Рому 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

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