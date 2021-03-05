"Как бы сыграл против Холанда? Зависело бы от дистанции между ним и воротами, от того, успею я остановить его прежде, чем он прокинет мяч дальше. Я бы пошел в него шипами вперед. Интересно, захотел бы он снова после этого со мной встречаться лицом к лицу?

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Кого выбрал бы между Мбаппе и Холандом в свою команду? Обоих. И тот, и другой – уникальные футболисты. Мбаппе сочетает технику со скоростью, Холанд – технику со скоростью и габаритами.

Я никогда не видел, никогда не играл против таких футболистов, как Холанд. Он бы напугал меня больше, чем Мбаппе, чья фигура меня не беспокоит. Но мы говорим о двух невероятных футболистах", – поделился Леманн в комментарии Marca.

Добавим, что Холанд провел в текущем сезоне 27 матчей, отличился 27 голами и 8 ассистами. Статистика Мбаппе – 31 матчей, 23 голов и 9 ассистов.

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