"Я бы пошел к Лобановскому": звездный российский форвард предпочел экс-тренера Динамо Клоппу и Гвардиоле

Бывший нападающий Зенита и сборной России Александр Кержаков назвал специалиста, с которым хотел бы поработать в роли ассистента.

"Гвардиола Симеоне, Клопп, Моуринью? Из этого списка никого выбирать не хочу. Если нужно какая-то фамилия – я бы с удовольствием пошел к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, все, что мне сейчас остается – это смотреть документальные фильмы о нем и читать книги.

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Почему именно он? Человек внес огромный вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в свое время предвидел многие вещи. Объективно – опередил эпоху", – цитирует Кержакова Чемпионат.

Добавим, Лобановский наиболее известен по работе с киевским Динамо и сборной СССР. Также тренировал Днепр и национальные команды ОАЭ, Кувейта и Украины. В 2002 году ушел из жизни в возрасте 63 лет.

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