toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Я бы пошел к Лобановскому": звездный российский форвард предпочел экс-тренера Динамо Клоппу и Гвардиоле

16:08 125 Читати українською
"Я бы пошел к Лобановскому": звездный российский форвард предпочел экс-тренера Динамо Клоппу и Гвардиоле
Александр Кержаков / фото из соцсетей

Бывший нападающий Зенита и сборной России Александр Кержаков назвал специалиста, с которым хотел бы поработать в роли ассистента.

"Гвардиола Симеоне, Клопп, Моуринью? Из этого списка никого выбирать не хочу. Если нужно какая-то фамилия – я бы с удовольствием пошел к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, все, что мне сейчас остается – это смотреть документальные фильмы о нем и читать книги.

"Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать Лобановским". Правила жизни Марчелло Липпи

Почему именно он? Человек внес огромный вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в свое время предвидел многие вещи. Объективно – опередил эпоху", – цитирует Кержакова Чемпионат.

Добавим, Лобановский наиболее известен по работе с киевским Динамо и сборной СССР. Также тренировал Днепр и национальные команды ОАЭ, Кувейта и Украины. В 2002 году ушел из жизни в возрасте 63 лет.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
Попов стал трансферной целью Милана
08:31
554
Теги
Юрген Клопп Юрген Клопп Александр Кержаков Александр Кержаков Россия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Диего Симеоне Диего Симеоне Жозе Моуринью Жозе Моуринью Валерий Лобановский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
54
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук