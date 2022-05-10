Эпатажный Гарри Линекер вспомнил, как опорожнил кишечник прямо на поле и не получил наказания.

Сегодня появилась информация, что Лион отчислил бразильского защитника из-за пердежа в раздевалке. Гарри Линекер остро отреагировал на эти новости.

"Выгнали за пердёж? Сейчас я бы получил пожизненную дисквалификацию за испражнение на поле. Игра изменилась", – написал Линекер в Twitter.

Напомним, что Линекер на чемпионате мира-1990 из-за проблем с животом вынужден был "сбросить балласт" прямо во время матча против Ирландии.

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