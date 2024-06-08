Клаудио Раньери назвал команду, которую хотел привести к чемпионскому титулу больше, чем Лестер в 2016 году.

Раньери дал большое интервью Il Corriere dello Sport, в котором признался, что с радостью обменял бы чемпионство Лестера на выигрыш Скудетто во главе Ромы, своей родной и любимой команды. "Самое большое сожаление? Не выиграл Скудетто со своей Ромой. Сегодня я могу признаться: я бы с радостью обменял это чемпионство на титул, который выиграл с Лестером", – заявил 72-летний специалист.

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Раньери – римлянин и воспитанник "джаллоросси". Клаудио провёл 6 матчей за первую команду Ромы, а во время тренерской карьеры дважды её возглавлял. В сезоне 2009/10 столичная команда была близка к выигрышу чемпионского титула под руководством Раньери, но в матче 35-го тура проиграла дома Сампдории (1:2) и пропустила вперёд Интер.

В сезоне 2023/24 Раньери тренировал Кальяри и спас сардов от вылета.

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