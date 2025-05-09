– Сергей, хотелось сразу спросить, Динамо – чемпион?

– Я бы не торопил события. Сегодня киевляне будут иметь очень сложную игру против Полесья, которое борется за еврокубковую зону, поэтому житомиряне приложат максимум усилий, чтобы взять свои очки. Но если предположить, что динамовцы победят, то их уже точно можно будет поздравлять с завоеванием золотых медалей, даже, несмотря на победу Александрии.

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Четырехочковый перевес сохранится, ведь подопечные Александра Шовковского во встречах с Черноморцем и Колосом своего не упустят.

– Перед стартом чемпионата вы могли предположить, что команда Руслана Ротаня бросит вызов Динамо и Шахтеру?

– На мой взгляд, уже в конце прошлого сезона просматривались наброски той командной игры, которую мы видим в их исполнении в нынешнем первенстве. Была сделана качественная селекция и Александрия еще прибавила. Открытие сезона – это Иван Калюжный, который дорос до национальной команды. Да и легионеры пришлись ко двору александрийцам, – сказал Ковалев для Sport.ua.

Напомним, сейчас киевское Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 67-ю очками. Преимущество "бело-синих" над ближайшим преследователем составляет 4 балла.

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