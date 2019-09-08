"Я бы не терял свое время": Бейл – о шансах Уэльса на выход на Евро-2020

Лидер сборной Уэльса Гарет Бейл дал четкий ответ относительно шансов своей команды квалифицироваться на Евро-2020.

"Работа с Гиггзом? Мы все еще прорабатываем некоторые вещи. Кое-что требует улучшения. Мы еще только разбираемся со стилем игры, с тем, что он хочет от нас. Иногда на это требуется немного времени.

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Вот почему товарищеские матчи очень кстати. Можно использовать их для работы над разными аспектами вместо тренировок

Не будь у нас шансов квалифицироваться, меня бы здесь не было, я бы не тратил на это свое время. Мне нравится пытаться попасть на крупные турниры. После Евро-2016 я ощутил острое желание снова пережить подобные моменты.

Мы по-прежнему уверены в своих силах. Надеемся, болельщики тоже в нас верят и всеми силами поддержат нас, потому что они наш двенадцатый игрок. Они заряжают нас энергией", – цитирует Бейла FourFourTwo.

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