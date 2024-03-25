"Сейчас посмотрим, какой состав будет против Исландии. Я бы не ставил Зинченко. Заметно, что он не в форме и это не его позиция. Он уже потерял навыки игры в центре полузащиты, он много лет играет слева на фланге. Бражко с Боснией отыграл очень хороший поединок, но у него была задача, чтобы до наших ворот никто не дошел, и он с ней справился.

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Защитники сыграли уверенно. Матвиенко хорошо начинал атаки, Забарный и Лунин сыграли на своем уровне, но никто не сыграл выше своего уровня. Лучше сыграли те, кто вышел на замену. Я поздравляю Гуцуляка с дебютом за сборную, он добавил остроты. Но главные герои – это Яремчук и Малиновский. У нас есть центральный полузащитник, который может хорошо начать атаку, и Яремчук, который может сыграть", – поделился Цыганык в программе Циганик Live.

Напомним, уже завтра, 26-го марта состоится решающий матч за выход на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Игра состоится в польском Вроцлаве, начало в 21:45.

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