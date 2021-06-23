"Я бы не стал недооценивать Яремчука", – легенда Милана поддержал трансфер форварда сборной Украины
07:30 - Читати українською
Экс-защитник Милана Фульвио Колловати лестно отозвался о нападающем Гента Романе Яремчуке.
"Нам нужен еще один форвард. Жиру и Ибрагимовича не хватит на сезон, который проводит Милан.
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Я бы не стал недооценивать Яремчука. В 90-х Скухравы поразил за Чехословакию, а Дженоа купила его. Там он забил много голов", – цитирует Колловати Milannews24.com.
Сразу несколько источников сообщили об интересе к Яремчуку от "россонери", итальянцы склоняются к аренде украинца с возможностью выкупа.
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