"Нам нужен еще один форвард. Жиру и Ибрагимовича не хватит на сезон, который проводит Милан.

Яремчук попал в сферу интересов Милана, – итальянские СМИ

Я бы не стал недооценивать Яремчука. В 90-х Скухравы поразил за Чехословакию, а Дженоа купила его. Там он забил много голов", – цитирует Колловати Milannews24.com.

Сразу несколько источников сообщили об интересе к Яремчуку от "россонери", итальянцы склоняются к аренде украинца с возможностью выкупа.

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