"Я бы не стал быстро их подписывать": бывший селекционер Шахтера критически оценил уровень украинских футболистов

Ян Штреер, в свое время возглавлял селекционную службу Шахтера, пессимистично оценил уровень украинских футболистов.

"Когда я работал в Шахтере, то назначил скаута, который отвечал направление в Бразилии. Я контактирую с ним и сейчас. Также у меня был скаут в Аргентине, который сейчас работает в Базеле. Везде, в каждой стране, я знаю многих людей и имею контакты. У меня есть свои определенные предпочтения относительно игроков.

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Мне нравятся креативные футболисты. Бразильцы – отличные игроки. Также считаю, что африканцы – это отличные футболисты. В Украине вообще нет креативных игроков, поэтому они всегда приглашают их из-за границы. Именно поэтому я бы не стал быстро подписывать кого-то из украинских футболистов. Мы не очень хотим этого", – цитирует голландца Twente Fans.

Заметим, недавно Ян Штреер стал спортивным директором Твенте. Он работал в Шахтере с 2007-го по 2010 год – именно в то время "горняки" подписали Алекса Тейшеру и Дугласа Косту, которые впоследствии пополнили клубный счет на несколько десятков миллионов евро.

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