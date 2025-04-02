– Я бы не сравнивал его с Андреем Шевченко, игроком мирового уровня, потому что каждый игрок уникален и талантлив по-своему, тем более, что футбол за последние годы очень изменился, стал более динамичным и техничным.

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Иногда это битва тактики, а иногда битва выдержки и скорости принятия решений. В любом случае, я считаю, что Владислав демонстрирует стабильные и качественные выступления. У него хорошее тактическое мышление и понимание игры, и это помогает ему забивать много голов в чемпионате. Высокая эффективность в молодом возрасте является хорошим знаком. Если он сохранит свой текущий темп прогресса, у него есть все шансы стать сильным и выдающимся нападающим.

– Учитывая слухи об интересе со стороны таких клубов Серии А, как Интер и Лацио, видите ли вы, что Владислав Ванат потенциально пойдет по стопам Шевченко, переехав в Италию, или вы считаете, что его стиль больше подходит к темпу и физическим условиям английской Премьер-лиги?

– Адаптивность сейчас является достаточно важным навыком в футболе, поэтому я считаю, что чем моложе игрок, тем легче ему интегрироваться и подстроиться под стиль игры, необходимый команде. Ванат может успешно играть как в Серии А, так и в Премьер-лиге, – сказал Шаблий в интервью Flashscore.

Напомним, в нынешнем сезоне Владислав Ванат провел 35 матчей за Динамо, забил 17 голов и отдал 5 ассистов. Сейчас нападающий "бело-синих" является лидером в гонке бомбардиров УПЛ, в его активе 13 забитых мячей.

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