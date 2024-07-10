Бывший защитник Челси и сборной Франции Франк Лебеф не считает, что Михаил Мудрик должен дальше выступать за лондонский клуб.

"Мудрик больше не имеет никакой ценности – это безнадежный случай, и Челси не заработает на нем денег. Он очень сырой и не становится лучшим под руководством многих тренеров – нет никакого прогресса.

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Кто захочет купить Мудрика? Я бы не купил его даже за 10 миллионов фунтов на данный момент. На самом деле я бы не купил его даже за 1 миллион. Зачем тратить деньги на игрока, который вообще не продуктивен?

Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было тяжело, учитывая его обстоятельства дома в Украине, но судя по тому, что я видел, я очень волнуюсь, что Челси подписал неудачника в лице Мудрика, и они должны его заменить.

Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много! Мудрика купили за 70 миллионов фунтов или что-то в этом роде – это безумие!" – цитирует Франка Лебефа Daily mail.

Напомним, Мудрик присоединился к Челси в январе 2023 года. Михаил отыграл за "синих" в 58 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.

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