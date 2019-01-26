"Я бы нашел общий язык с Хачериди", – Шаран – о трансферных планах Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран надеется доукомплектовать команду к началу весенней части сезона.
– У нас уже есть несколько фамилий, на которые мы обратили внимание, будем над этим работать.
– Они уже в лагере команды?
– Нет.
Александрия взяла на сбор двух легионеров
– Украинцы?
– Один украинец, другой легионер.
– Можете назвать, кто это?
– Не могу ничего сказать, мы пока думаем.
– Известные?
– Думаю, украинец точно известен. Он известен на том уровне, на котором играл, но сейчас выступает за зарубежный клуб. Если решим, думаю, он будет в нашей команде.
– Евгений Хачериди?
– Нет, точно не он. Я был бы доволен, если бы это был Хачериди. Я бы нашел общий язык с ним.
– Нужен один центральный защитник, чтобы закрыть позицию?
– Да. Мы просматриваем и нападающего – бразильского легионера Андерсона и Ивана с чешской Дуклы. Они две тренировки с нами провели, – сказал Шаран в эфире "Футбол NEWS".
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