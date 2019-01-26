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"Я бы нашел общий язык с Хачериди", – Шаран – о трансферных планах Александрии

26 января 06:30 283 Читати українською
"Я бы нашел общий язык с Хачериди", – Шаран – о трансферных планах Александрии
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран надеется доукомплектовать команду к началу весенней части сезона.

– У нас уже есть несколько фамилий, на которые мы обратили внимание, будем над этим работать.

– Они уже в лагере команды?

– Нет.

Александрия взяла на сбор двух легионеров

– Украинцы?

– Один украинец, другой легионер.

– Можете назвать, кто это?

– Не могу ничего сказать, мы пока думаем.

– Известные?

– Думаю, украинец точно известен. Он известен на том уровне, на котором играл, но сейчас выступает за зарубежный клуб. Если решим, думаю, он будет в нашей команде.

– Евгений Хачериди?

– Нет, точно не он. Я был бы доволен, если бы это был Хачериди. Я бы нашел общий язык с ним.

– Нужен один центральный защитник, чтобы закрыть позицию?

– Да. Мы просматриваем и нападающего – бразильского легионера Андерсона и Ивана с чешской Дуклы. Они две тренировки с нами провели, – сказал Шаран в эфире "Футбол NEWS".

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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