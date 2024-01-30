– Вы ожидали, что Цыганков и Довбик практически без раскачки будут так феерить в Ла Лиге?

– Для меня Довбик – это суперфутболист и человек. Тот уровень футбола, который он показывает в Ла Лиге, дорогого стоит. Я искренне ему желаю здоровья, вдохновения, и чтобы в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром и игроком чемпионата Испании.

То же я могу сказать и о Цыганкове. Жаль, что Виктора часто мучают травмы, как и в Динамо. Хочется, чтобы Бог дал ему здоровье, и его травмы обходили. Довбик и Цыганков показывают очень высокий уровень, и я рад за этих ребят, что они прославляют нашу матушку Украину.

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– Довбик и Цыганков уже готовы к топ-клубам?

– 100%. Они уже прошли Ла Лигу, а это непростой уровень. Мне бы очень хотелось, чтобы они перешли в гранд европейского чемпионата. Буду за них болеть.

– Жирона принадлежит холдингу Манчестер Сити. Если представить, что "горожане" купят Довбика, готов ли он навязать конкуренцию Холанду?

– Сложный вопрос. Я бы на месте Артема такой шаг не делал сразу. Можно пойти в Манчестер Сити, но не факт, что Довбик будет играть. На мой взгляд, Холанд сейчас лучший нападающий мира и "Золотой мяч" должен был получить именно он, а не Месси.

– А вот в Реале с уходом Бензема в Саудовскую Аравию нападающего-наконечника нет.

– Соглашусь. Беллингем – это больше второй нападающий, действующий на позиции "десятки". Винисиус и Родриго – крайние форварды. Думаю, что в Реале у Довбика появилась возможность себя проявить, – резюмировал Вернидуб в интервью Українському футболу.

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