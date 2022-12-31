"Я скучаю по Лаутаро. При Мартинесе я мог бы умереть на поле. Вместе в Челси? Нет, нет, пусть остается в Интере, потому что я вернусь.

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Игра с Лаутаро для меня была лучшей. С первого дня я понял, что мы можем делать великие вещи. Между нами было естественное понимание", – цитирует бельгийца Exeter Chelsea Supporters Club.

Напомним, летом Челси заплатил Интеру за Ромеллу 115 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Лукаку провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами.

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