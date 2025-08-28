"Трансферный рынок портит начало сезона. Я вижу беспокойство тренеров и игроков, много разговоров и домыслов, но каждый день мы читаем одно и то же. С 1 сентября мы поймем, о чем говорим. Пока что рано оценивать Рому.

Довбик до сих пор сохраняет шансы сменить клуб – гранд бросился за украинцем, громкое завершение трансферного окна

Я бы хорошо подумал, прежде чем продавать Довбика. Да, Джан-Пьеро Гасперини может играть с фальшивым нападающим, но никогда не знаешь, что получится за считанные дни до закрытия сделки. Гасперини выбрал Рому после разговора с Ювентусом, но он прекрасно понимал, с какими трудностями на трансферном рынке столкнется", – цитирует журналиста Джанни Бецци Tuttomercatoweb.

Напомним, Довбик едва не оказался в Вильярреале, но сделка между клубами сорвалась. Украинцем также интересуется Милан.

