"Супряга потенциально очень сильный игрок. Он любит атакующие пространство, он сильный и видит цель.

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Он напоминает мне Шеву по характеристикам, но он молодой, ему нужно доверие и много работы. Он перешел в команду, где постоянно играет, есть доверие тренера, я бы его не отпускал", – цитирует Лонго Fantacalcio.

Заметим, Супряга присоединился к Динамо в 2018 году. В текущем сезоне Владислав провел 18 матчей в футболке "бело-синих" во всех турнирах, отличился 3 голами и 5 ассистов.

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