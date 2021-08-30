"Если Микеля Артету уволят, кто из известных тренеров решится поставить под угрозу свою репутацию. Ведь он не будет иметь никаких ресурсов, чтобы изменить ситуацию. Если вы поддержите его, Арсенал с этими игроками в оптимальной форме будет в порядке.

Арсенал подыскал звездную замену Артете

Я смотрел на это вчера (речь идет о матче против Манчестер Сити – прим.). Скажу честно, я бы даже не приближался к такому. Это же основы. Они неправильно понимают основы. Если вы как профессиональный футболист не понимаете базовые вещи... Менеджер может подготовить вас к игре, но на футбольном поле это уже ваша работа.

Вы не можете позволить Илкаю Гюндогану опередить вас на дальней штанге. Это не дело тренера – идти и прессинговать, оставаться на ногах и не позволять сопернику легко вас обыгрывать", – цитирует Конте Football London со ссылкой на Sky Sports.

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