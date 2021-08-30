"Я бы даже не приближался к такому": Конте "уничтожил" игроков Арсенала и поддержал Артету
Антонио Конте, которого начали "сватать" в Арсенал, жестко прокомментировал игру футболистов команды.
"Если Микеля Артету уволят, кто из известных тренеров решится поставить под угрозу свою репутацию. Ведь он не будет иметь никаких ресурсов, чтобы изменить ситуацию. Если вы поддержите его, Арсенал с этими игроками в оптимальной форме будет в порядке.
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Я смотрел на это вчера (речь идет о матче против Манчестер Сити – прим.). Скажу честно, я бы даже не приближался к такому. Это же основы. Они неправильно понимают основы. Если вы как профессиональный футболист не понимаете базовые вещи... Менеджер может подготовить вас к игре, но на футбольном поле это уже ваша работа.
Вы не можете позволить Илкаю Гюндогану опередить вас на дальней штанге. Это не дело тренера – идти и прессинговать, оставаться на ногах и не позволять сопернику легко вас обыгрывать", – цитирует Конте Football London со ссылкой на Sky Sports.
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