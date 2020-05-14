"Я буквально ел картон и грыз стены": Балотелли – о сложностях нахождения на карантине

Нападающий Брешии Марио Балотелли признался, что ему трудно дается пребывание на самоизоляции в период карантина.

"Если сейчас кто-то отдаст мне пас, то, боюсь, я не смогу обработать его первым же касанием. Уже два месяца не прикасался к мячу. Если нет беговой дорожки, то тренироваться невозможно. Приходилось ходить в ближайший парк и бегать, хотя это и запрещено.

Серия А официально объявила дату возобновления сезона

Первые несколько недель на карантине просто сходил с ума, потому что был совсем один. Моя дочь – в Неаполе, сын – в Цюрихе, мама уже пожилая и ей нужно беречь себя, братья – на карантине со своими детьми. Было непросто. Я совсем не умею готовить, поэтому первые три дня я буквально ел картон и пытался грызть стены. К счастью, позже появилась возможность заказывать еду домой", – приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки смогут заниматься в составе групп. Ориентировочно 13 июня могут позволить возобновление сезона, но не исключено, что Серия А будет завершена досрочно.

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