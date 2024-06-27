"Мы занимаемся этим вопросом вместе с клубом. Я хотел получить только одно заверение от президента – что именно я буду решать, кто останется, а кто может уйти. Был категоричен в этом вопросе, потому что отдавать лучших игроков – нонсенс.

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Ди Лоренцо я считаю не только топ-игроком, но и очень важным человеком для раздевалки. Тоже самое могу сказать про Хвича. Лукаку? Он замечательный футболист, и всегда есть надежда иметь такого, как он, на вашей стороне, а не против вас. Относительно Осимхена, я знаю, что уже есть предварительные договоренности с клубом, и я не могу их сегодня обсуждать. Мерет – наш вратарь, он пользуется моим полным доверием, и я уже говорил с ним.

Я поговорил с игроками, потому что хотел рассказать им о своих идеях, они тоже поделились своими мыслями. Если все вопросы будут решены, то игроки, которые являются частью проекта, сто процентов останутся в Наполи при моем правлении, это должно быть ясно. У нас должны быть только четкие идеи о том, что мы хотим сделать", – цитирует наставника неаполитанцев Napoli today.

Напомним, что Антонио Конте возглавил Наполи летом 2024 года.

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