Слухи о возможной отставке не на шутку раздражают наставника королевского клуба Карло Анчелотти, сообщает Marca.

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Перед игрой против Атлетика Бильбао в чемпионате Испании итальянский тренер отвечал на вопросы журналистов и разозлился из-за одного из них.

– Что вас больше всего беспокоило после вылета от Арсенала?

– То, что люди сомневаются в клубе, который выиграл почти 30 титулов за последнее десятилетие.

– Вы уже знаете, поедете ли на клубный чемпионат мира?

– В конце сезона все будет обсуждено с клубом.

– Может ли одержимость Лигой чемпионов быть проблемой команды?

– Лига чемпионов является важнейшим соревнованием для всех в мире и является важнейшим турниром для Мадрида. Но это не значит, что мы не уважаем другие соревнования.

– Почему вы говорите, что обсудите все в конце сезона, а не сейчас?

– Потому что я не хочу сейчас говорить о своем будущем. Я буду говорить с клубом, а не с вами.

Добавим, что ранее в сети появилась информация, что Анчелотти может быть уволен из Реала уже после финала Кубка Испании против Барселоны 26 апреля.

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