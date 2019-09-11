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"Я будто снова дебютировал", – Коноплянка поделился эмоциями от выступления за сборную Украины на Днепр-Арене

00:35 9 Читати українською
"Я будто снова дебютировал", – Коноплянка поделился эмоциями от выступления за сборную Украины на Днепр-Арене
Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Звезда сборной Украины подытожил результат товарищеской встречи против Нигерии, которую принимал его родной стадион.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Я не могу передать своих чувств. Будто я дебютировал в 19 лет. Большое спасибо болельщикам. Ни в одном другом городе я не слышал таких оваций.

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Что могу сказать об игре? Нам не хватало Степаненко. Он бы помог разрушать контратаки соперника. Такой игрок крайне важен на поле, но мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Хорошо, что это товарищеский матч. Что-то попробовали, но лучше не пробовать.

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Показали характер, собрались и сумели не проиграть на своем поле. Когда я вышел, то сказал ребятам, что можем победить. Иначе зачем играть? за 20 минут не успел понять, готов ли я или нет, но чувствую себя хорошо", – сказал Коноплянка в эфире Футбол 1.

blog_ava
Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
10 сентября
1688
Теги
Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Украина Украина Сборная Украины Украина - Нигерия
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