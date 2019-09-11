"Я будто снова дебютировал", – Коноплянка поделился эмоциями от выступления за сборную Украины на Днепр-Арене

Звезда сборной Украины подытожил результат товарищеской встречи против Нигерии, которую принимал его родной стадион.

"Я не могу передать своих чувств. Будто я дебютировал в 19 лет. Большое спасибо болельщикам. Ни в одном другом городе я не слышал таких оваций.

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Что могу сказать об игре? Нам не хватало Степаненко. Он бы помог разрушать контратаки соперника. Такой игрок крайне важен на поле, но мы слишком часто теряли мяч в простых ситуациях. Хорошо, что это товарищеский матч. Что-то попробовали, но лучше не пробовать.

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Показали характер, собрались и сумели не проиграть на своем поле. Когда я вышел, то сказал ребятам, что можем победить. Иначе зачем играть? за 20 минут не успел понять, готов ли я или нет, но чувствую себя хорошо", – сказал Коноплянка в эфире Футбол 1.