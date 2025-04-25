"Я боролся с выпадением волос годами": Давид Луис побрил свои культовые локоны
06:00 - Читати українською
Экс-защитник Челси и сборной Бразилии Давид Луис кардинально сменил имидж.
Давид Луис поделился видео, в котором он прощается со своей культовой стрижкой. Бывший победитель Лиги чемпионов сделал это, потому что уже много лет борется с выпадением волос.
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"За эти годы я потерял часть волос. Я много лет лечу свое облысение. Теперь мне все труднее носить такую прическу, которая у меня была когда-то – с локонами, как мне нравилось. Проще было просто надеть кепку и уложить прическу соответствующим образом", – отметил Луис.
Давид присоединился к Форталезе в начале этого года после трех с половиной лет во Фламенго и сыграл во всех пяти матчах чемпионата сезона.
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