Давид Луис поделился видео, в котором он прощается со своей культовой стрижкой. Бывший победитель Лиги чемпионов сделал это, потому что уже много лет борется с выпадением волос.

Легенда Челси и Арсенала нашел новую команду – В структуре клуба работает экс-звезда Динамо

"За эти годы я потерял часть волос. Я много лет лечу свое облысение. Теперь мне все труднее носить такую прическу, которая у меня была когда-то – с локонами, как мне нравилось. Проще было просто надеть кепку и уложить прическу соответствующим образом", – отметил Луис.

Давид присоединился к Форталезе в начале этого года после трех с половиной лет во Фламенго и сыграл во всех пяти матчах чемпионата сезона.