Напомним, Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити благодаря голам Сона и Ло Чельсо. Подопечные Гвардиолы тоже поразили ворота "шпор" в первом тайме, но Майк Дин после просмотра видеоповтора отменил гол Ляпорта из-за того, что Жезус сыграл рукой.

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 – видео голов и обзор матча

Данное решение арбитра разозлило Кевина де Брюйне, который не подбирал слов после финального свистка.

"Честно говоря, мне кажется, что я больше не знаю правил футбола. Я думал, что попадание мяча выше рукава – это не игра рукой. Но оказалось, что это не так. Я занимаюсь профессиональным футболом 12 лет, и за первые 9 лет не было никаких изменений в правилах. Но теперь, за последние 3 года, их очень много. Не знаю, почему так происходит, и кто этим занимается.

Футбол – хорошая игра. Люди, которые вносят изменения в правила, должны быть в игре. Я бы посоветовал им быть последовательными", – цитирует де Брюйне MEN со ссылкой на Sky Sports.

В 8-ми турах подопечные Хосепа Гвардиолы набрали лишь 12 очков и разместились в нижней половине турнирной таблицы. Сити имеет еще и отрицательную разницу забитых/пропущенных голов – 10 против 11.

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