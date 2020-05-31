"Я больше не мог этого терпеть": Тоттенхэм заставлял своего лидера играть, несмотря на необходимость операции

Защитник Атлетико Киран Триппьер рассказал о состоянии своего здоровья после реабилитации от травмы.

"Я чувствую, что стал лучшим игроком, чем в прошлом сезоне в Тоттенхэме. Прошлый сезон был тяжелым, потому что я боролся с травмами. Это не оправдание, но я месяцами боролся с проблемами со своим пахом и тазом.

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У меня наконец была операция сразу после зимнего перерыва в Испании. Из-за паузы я отсутствовал всего несколько недель. Правда, не должен был отсутствовать вообще, потому что Тоттенхэм обязан был сделать мне операцию еще в прошлом сезоне. Были важные игры, клуб настоял на переносе операции, понимая, как это мне помешает. Я дошел до того, что не мог этого терпеть, мне пришлось остановиться в этом сезоне.

Не хотелось закончить свою карьеру и жалеть о том, что не принял этот вызов. Если бы я знал, как все будет, я бы перешел в Атлетико раньше. Надеюсь находиться здесь еще много лет. Мне нравится сейчас все, и это самое главное. Это действительно странно, потому что чувствую, что я здесь уже много лет. Люди в Мадриде совершенно не такие, как в Англии. Они более расслаблены", – цитирует Триппьера AS.

Напомним, Триппьер перешел в Атлетико из Тоттенхэма прошлым летом за 22 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 19 матчей, в которых отметился тремя ассистами, а также пробился на Евро-2020 вместе со сборной Англии.

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