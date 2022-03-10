"Я пытаюсь смотреть какие-то матчи, чтобы отвлечься, но я просто не могу расслабиться. Мне не снятся кошмары бомбежек, которые я пережил в Киеве.

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Хотя я больше не боюсь умереть, как это было на прошлой неделе, но с тех пор, как я вернулся в Италию, я еще ни разу не спал всю ночь.

Невозможно не думать об украинских игроках, живущих в тесном контакте с войной. Будем надеяться, что наши бразильцы смогут найти себе команды, чтобы играть на правах аренды до конца сезона", – сказал Николини в комментарии Tuttosport.

Напомним, недавно ФИФА разрешила иностранцам из УПЛ беспрепятственно выступать за другие команды до 30 июня этого года из-за войны в Украине. После этого футболисты должны вернуться в места постоянной дислокации.

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