"Я б не вмешивался в их работу": одиозный президент клуба назвал тренеров, которые гарантируют титул – Луческу среди них
Президент румынского ФКСБ Джиджи Бекали раскрыл имена наставников, которых считает лучшими.
"То, что делает Хаджи – это что-то из области фантастики. Он берет игроков и делает из них футболистов. Я не знаю, как он это делает.
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Луческу, Олерою и Хаджи – это три тренера, которые гарантируют вам, что вы выиграете титул в Румынии. Я не вмешивался бы в их работу", – цитирует Бекали Sport.ro.
Напомним, Луческу сейчас возглавляет Динамо, с которым завоевал Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины в 2020 и 2021 годах. Больше всего трофеев румын получил во главе донецкого Шахтера, также выигрывал титулы, возглавляя Галатасарай, Зенит, Бешикташ, бухарестский Рапид.
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