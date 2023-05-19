"То, что делает Хаджи – это что-то из области фантастики. Он берет игроков и делает из них футболистов. Я не знаю, как он это делает.

"Будут очень серьезные разговоры": в чем причина провального сезона Динамо, или Кто попадет под раздачу

Луческу, Олерою и Хаджи – это три тренера, которые гарантируют вам, что вы выиграете титул в Румынии. Я не вмешивался бы в их работу", – цитирует Бекали Sport.ro.

Напомним, Луческу сейчас возглавляет Динамо, с которым завоевал Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины в 2020 и 2021 годах. Больше всего трофеев румын получил во главе донецкого Шахтера, также выигрывал титулы, возглавляя Галатасарай, Зенит, Бешикташ, бухарестский Рапид.

Новый тренер Динамо – есть успешный кандидат, но с нюансом, шансы на трансфер Ярмоленко и других звездных новичков