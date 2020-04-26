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"Я – твой агент, отец и бог": президент Карпат заставил клиента Смалийчука подписать новый контракт

26 апреля 23:37 31 Читати українською
"Я – твой агент, отец и бог": президент Карпат заставил клиента Смалийчука подписать новый контракт
Смалийчук и Дыминский / фото с открытых источников

Бывший защитник Карпат Василий Кравец рассказал о встрече с президентом львовского клуба Петром Дыминским.

"Виделся. Это простой и тяжелый человек. Не то что б его трудно понять, ты просто знаешь, кем он является. Это Петр Петрович Дыминский – все. Он говорит просто, но тебе трудно его понять.

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Как-то я вел переговоры о контракте. Петр Петрович позвал меня. Захожу к нему в кабинет, он стоит на входе, кладет мне руки на грудь, чтобы я дальше не шел и спрашивает: "У тебя есть агент?". Я так смотрю вверх и отвечаю, что есть. Он ответил: "Нет у тебя агента. Теперь я – твой агент, отец и бог. Ты меня понял? Садись". Затем он взял бумажку и написал, сколько я буду зарабатывать. Мне подошло. Затем он сказал, что контракт на 5 лет. Я предложил на 3. Он поднял голову и сказал, что на 5. На следующий день подъехал к нему в офис и подписал.

Моим агентом тогда был Олег Смалийчук. Я даже не успел ему позвонить и что-то сказать. Я должен был сказать Дыминскому, что позвоню агенту, когда уже он мой агент? Потом я все-таки набрал Смалийчука. Он сказал: "Ну, это Петр Петрович, Вася. Все будет нормально. Я посмотрю и поговорю с ним". Я не парился и хотел подписать контракт, но было страшно и руки тряслись", – рассказал Кравец во время эфира в Инстаграме Романа Бебеха.

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Василий Кравец Василий Кравец Карпаты Карпаты Петр Дыминский Олег Смалийчук
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