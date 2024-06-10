Три болельщика Валенсии проведут восемь месяцев за решеткой и два года не смогут посещать футбольные стадионы. Такой приговор получили обидчики форварда Реала Винисиуса Жуниора за расистские выкрики в его адрес. Винисиус громко отреагировал на это событие.

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"Это первое уголовное осуждение в истории Испании не для меня. Оно для всех чернокожих. Многие просили меня не обращать внимания; говорили, что моя борьба напрасна, и что мне следует просто играть в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов.

Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. Спасибо Ла Лиге и Реалу за помощь в этом историческом решении", – написал Винисиус в своём Твиттере.

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