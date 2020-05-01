"Я – один из первых, кто покинул Динамо сам": украинский тренер рассказал о "блате" и конфликтах в киевском клубе

Главный тренер новокаховской Энергии Олег Федорчук рассказал, почему тренирует команду Второй лиги.

"Мое правдолюбие мне же и мешает. Не все президенты клубов будут терпеть тренера, который им говорит то, что есть. Сейчас очень многие руководители хотят сами управлять. А со мной трудно это делать, у меня были серьезные конфликты с президентами. У меня были ситуации, когда я шел против воли системы.

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Я был тренером Динамо, у юношей. Это была мечта всей моей жизни. Когда я увидел существующую там систему отношений, думаю, она и сейчас частично существует, она меня не устроила. Были вопросы по возрасту футболистов.

Были вопросы взаимоотношений между тренером и родителями. Всегда в команде были "блатные" игроки. Я категорически был против, потому что в футбол играют мотивированные. Как правило, это бедные. У меня было три состава. Третий – это как спонсоры. Они обеспечивали. Поэтому были конфликты. Я обратился к руководству, мол, так нельзя. После этого началось давление на меня, потому что я выпадал из общей системы Динамо. Говорили, что я не динамовец. Не мне в глаза. Я – один из первых, кто ушел из Динамо сам. Были проблемы у меня.

И мировые тенденции не стоят на месте. В Германии берут молодых тренеров, которые нигде не работали. Новая волна. Моя компетенция позволяет мне работать в Премьер-лиге. Я знаю многих тренеров. Многие у меня играли. Так сложилась судьба. Но я не считаю себя ущербным из-за того, что работаю во Второй лиге. Очень многие тренеры вообще не работают", – сказал Федорчук в интервью YouTube-каналу Трендец.

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