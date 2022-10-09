В Twitter 41-летнего бывшего кипера появилось сообщение. "Надеюсь, вы будете меня уважать: я – гей", – говорится в твите. Пресса начала говорить о возможном изломе аккаунта.

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В комментарии пришел бывший партнер по сборной и по совместительству экс-защитник Барселоны Карлес Пуйоль с неоднозначным сообщением. "Пора рассказать нашу историю", – написал он и добавил сердечки.

Отметим, что в марте 2021 года Касильяс разошелся с супругой Сарой Карбонеро, с которой жил в течение пяти лет и воспитывал двух сыновей. Женщина работала спортивной журналисткой. После этого были слухи, что Икер встречается с испанской моделью Россио Осорно.

Экс-футболист является воспитанником Реала, за который провел 725 поединков. Карьеру завершал в Порту, где успел наиграть еще 156 матчей.

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