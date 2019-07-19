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"Я – Ferrari среди FIAT-ов", – Ибрагимович "скромно" оценил свой уровень в МЛС

08:51 65 Читати українською
"Я – Ferrari среди FIAT-ов", – Ибрагимович "скромно" оценил свой уровень в МЛС
Златан Ибрагимович / Фото ESPN

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович хочет, чтобы игроки МЛС достигли его уровня.

"MЛС – это не европейский уровень, если честно. Раньше я играл с футболистами или на своем уровне, или близкими к нему. Это облегчает игру.

"Я бы справился лучше, чем кто-либо из тех, кто там сейчас есть", – Ибрагимович думает о возвращении в Аякс

Здесь я похож на Ferrari среди FIAT-ов. Может случиться так, что Ferrari станет FIAT-ом, или наоборот. У меня была такая же ситуация в сборной Швеции, но разница была не такой значительной.

Тогда я сказал: "Я не принимаю это. Я не принимаю, что мне могут не отдать пас или сделают его слишком поздно. Я хочу, чтобы игроки поднялись до моего уровня. Игра в Америке могла бы быть быстрее", – цитирует Ибрагимовича ESPN .

В текущем сезоне МЛС Ибра провел 16 матчей, в которых отметился 13-ю голами и тремя ассистами.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

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МЛС Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
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