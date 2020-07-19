"Я – чемпион мира, зарплата нормальная, мне больше ничего не надо": экс-защитник Карпат – о футбольной лени

Украинский легионер Арарата-Армении Сергей Вакуленко поделился мыслями относительно трудностей перехода из молодежного футбола во взрослый.

"Все очень просто: таланта недостаточно, нужно включать характер и работать. А у нас многие думают: "Я – чемпион мира, всего добился, зарплата нормальная, мне больше ничего не надо". И так будет всегда.

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В настоящее время такие футболисты не развиваются, банально теряют его, а оно – драгоценное. Ведь карьера футболиста не такая и длинная – 10-15 лет на хорошем уровне. Именно в это время ты должен полностью выкладываться, чтобы добиться хоть какого-то результата, выиграть какие-то трофеи, чтобы люди хоть иногда узнавали.

Многие думают, что они всего достигли. В 20 лет имеют хорошие контракты, думают, раз зарабатывают больше чем простые люди, то жизнь удалась. Проходит время, контракт заканчивается, а футболист остановился в развитии, он уже мало кому нужен. Далее идут куда попало, а потом и вовсе пропадают. Сколько у нас пропало таких талантов", – сказал Вакуленко в интервью проекту "Вечерний спорт".

Напомним, Сергей – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере. Успел поиграть в аренде за Мариуполь, Олимпик и Арсенал. В 2019 году перешел в Карпаты, откуда в январе 2020-го перебрался в Арарат-Армению.

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