Лондонцы подошли к отчетному матчу с победной серией из пяти матчей, которая позволила подопечным Микеля Артеты довольно уверенно закрепиться в топ-4, однако мерсисайдцы решают куда более амбициозные задачи.

Ливерпуль на классе победил Арсенал, вплотную приблизившись к Манчестер Сити – лидеров АПЛ разделяет одно очко

В конце концов это мы и увидели на поле. Арсенал сумел выстоять в первом тайме, но после перерыва сдержать соперника был не в силах. Счет открыл Жота после классного ассиста Алькантары. Фирмино закрепил преимущество, изысканно замкнув прострел от Робертсона.