Изысканный гол Фирмино в видеообзоре матча Арсенал – Ливерпуль – 0:2
17 марта 09:45 - Читати українською
Арсенал уступил Ливерпулю в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Диогу Жота 55’
Роберто Фирмино 62’
55’ Диогу Жота
62’ Роберто Фирмино
Лондонцы подошли к отчетному матчу с победной серией из пяти матчей, которая позволила подопечным Микеля Артеты довольно уверенно закрепиться в топ-4, однако мерсисайдцы решают куда более амбициозные задачи.
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В конце концов это мы и увидели на поле. Арсенал сумел выстоять в первом тайме, но после перерыва сдержать соперника был не в силах. Счет открыл Жота после классного ассиста Алькантары. Фирмино закрепил преимущество, изысканно замкнув прострел от Робертсона.
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