Наставник Лацио Симоне Индзаги не скрывал разочарования от ничьей с Торино (0:0). Этот результат означает вылет Беневенто, который возглавляет Филиппо Индзаги.

"Мне обидно за своего брата, но мы выложились по полной. Я думаю, что это хорошее отражение итальянского футбола. Извини, Пиппо.

Торино выстоял против Лацио и сохранил прописку в Серии А – Иммобиле не реализовал пенальти, Симоне не помог Филиппо

Положительным является то, что мы гарантировали себе еврокубки, но все равно отдали все силы против Торино. Приятно было видеть, как две команды борются до 95-й минуты", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, под занавес встречи Иммобиле не реализовал пенальти, который мог принести Лацио победу. Ничья позволила Торино оторваться от Беневенто на 4 очка – команда Индзаги-старшего вылетела в Серию В.

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