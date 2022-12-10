Известный журналист умер прямо на матче ЧМ-2022 – брат-гей заявил об убийстве из-за поддержки ЛГБТ
Катарский Мундиаль затмило страшное известие о смерти представителя прессы.
Американский журналист Грант Уол умер во время работы на матче 1/4 финала между Нидерландами и Аргентиной, информирует Daily Mail. Уже в дополнительное время игры 48-летний мужчина внезапно потерял сознание и упал посреди пресс-ложи. Бригада медиков оперативно прибыла на помощь, но все усилия оказались тщетными. Предварительная причина смерти – остановка сердца.
Уол был одним из самых известных журналистов, освещавших футбол в США. Он работал в Sports Illustrated и Fox Sports, а в прошлом году открыл свой сайт. Катарский чемпионат мира был седьмым в карьере Гранта. Американец несколько недель жаловался на плохое самочувствие и сильный кашель, но это был не COVID-19. Тяжелая работа и постоянное напряжение довели организм Вола до предела.
Брат журналиста, Эрик Уол, имеет свою версию событий. Он уверен, что Гранта могли жестоко наказать за публичную поддержку ЛГБТ в Катаре.
"Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Я считаю, что его убили, и я просто прошу о любой помощи.
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Мы все еще пытаемся выяснить обстоятельства. Он потерял сознание на стадионе, ему сделали искусственное дыхание, Uber доставил его в больницу, и, по словам Селин (жены Гранта), он умер. Мы только что разговаривали с госдепартаментом США, а Селин разговаривала с Роном Клейном и Белым домом", – сказал Эрик в видеообращении.
Соболезнования Гранту Уолу и его семье уже выразила американская Федерация футбола и ряд известных спортсменов, в том числе Леброн Джеймс. Тамошняя журналистика потеряла одного из лучших мастеров пера в сфере футбола и студенческого баскетбола, который также был любимой темой Гранта.
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