Валентин Ходукин – бывший наставник Карпат и ряда других клубов – борется с COVID-19 и находится в больнице.

Валентин Ходукин в Карпатах (в центре) / Facebook Юрия Назаркевича

О болезни 81-летнего тренера сообщил Юрий Назаркевич – руководитель информационного центра Карпат. По его словам, Валентин Ходукин находится в больнице и нуждается в финансовой помощи.

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Напомним, Валентин Михайлович возглавлял Карпаты в 2002 и 2004 годах. Также работал в Кривбассе, Интере Баку (с которым стал чемпионом) и украинских клубах низших дивизионов.

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