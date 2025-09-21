– Владимир Богданович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Нет. Пусть человек доведет свое дело до конца. Он этот путь начинал, пусть и заканчивает отборочный турнир. А уже после окончания этих соревнований, думаю, и будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Практически уверен, что если сборная не выйдет на чемпионат мира, то тренер будет уволен.

Ребров резко ответил на слухи о Панатинаикосе – вспомнил контракт со сборной Украины

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этой должности?

– Я не вижу никаких кандидатур. Я вижу только Сергея Реброва. Если у сборной Украины не будет главного тренера, тогда я выскажу свое мнение по этому вопросу. Сейчас я не хочу называть фамилии наших великих тренеров.

Ребров – мой друг, и я не буду обсуждать эту тему. У национальной команды есть наставник, думаю, в этом вопросе можно поставить точку. Это все равно, что позвонить Реброву или Леоненко и спросить, кто будет вместо Шарана, который на то время работает с определенной командой.

Если руководство УАФ не уволило тренера после Евро, а потом после Лиги наций и доверило специалисту работать дальше, пусть наставник доведет дело до конца. Ребров либо опозорится, либо будет на коне. Это мы узнаем только после окончания отборочного турнира, – сказал Шаран в интервью Sport.ua.

Напомним, сборная Украины уступила Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) в первых матчах отбора к ЧМ-2026.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?