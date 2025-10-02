Сегодня, 2 октября, киевское Динамо встретится с Кристал Пэлас в матче первого тура основного этапа Лиги конференций. Своими ожиданиями от матча поделился городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Известный политик оставил комментарий на странице Футбол 24 в Facebook.

"1:5 в пользу Кристалла", – написал Марцинкив.

Напомним, поединок Динамо – Кристал Пэлас состоится в польском Люблине на стадионе Арена Люблин. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

