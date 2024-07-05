Ярослав Козык завершил карьеру арбитра, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 43-летний рефери уже официально уведомил о своем решении главу судейского комитета Украинской ассоциации футбола Екатерину Монзуль. Ожидается, что в следующем сезоне Ярослав будет работать в статусе наблюдателя арбитража УАФ.

Напомним, Козык начал судейскую карьеру в 1998 году. С 2013 до 2021 гг. он был арбитром ФИФА и судил матчи Лиги Европы УЕФА. В прошлом сезоне он провел 11 матчей УПЛ в статусе главного арбитра.

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