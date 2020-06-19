Известный тренер, который бил Украину, полностью оправился от коронавируса

Главный тренер Сток Сити Майкл О'Нил может вернуться к активной тренерской работе в ближайшее время.

Майкл О'Нил полностью поборол COVID-19, сообщает официальный твиттер Сток Сити.

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Уже 20 июня специалист сможет управлять командой со скамейки запасных в матче Чемпионшипа против Рединга, который станет первым для "гончаров" после возобновления сезона. Отметим, что о болезни наставника стало известно 9 июня – через это товарищеская встреча против Манчестер Юнайтед была отменена.

Добавим, что О'Нил возглавляет Сток Сити с 2019 года, ранее он работал в сборной Северной Ирландии. Именно под его руководством команда победила Украину на групповом этапе Евро-2016 и лишила "сине-желтых" шансов на выход в плей-офф.

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