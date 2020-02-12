Известный скаут рассказал, какими игроками Динамо U-19 интересовались европейские клубы в трансферное окно

Известный украинский скаут Алекс Великих поделился мыслями относительно игроков Динамо U-19 перед матчем Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

"В Динамо U-19 есть свои звезды, причем их немало. Назар и Викентий Волошин, Евгений Исаенко – замечательный, неординарный игрок, скажем так, испанского стиля, центральный защитник Константин Вивчаренко – потенциально интересный игрок для добротных клубов Европы.

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Вратарем Русланом Нещеретом уже реально интересовались клубы французской Лиги 1, причем в нынешнее трансферное окно. Однако, на мой взгляд, наиболее ярким игроком, способным стать героем предстоящего матча, у киевлян является ветеран этого турнира – Георгий Цитаишвили. Именно его я бы выделил больше других. Уверен, что уже в ближайшем сезоне он сможет заиграть в главной команде. Все данные и качества для этого у него есть", – сказал Великих в коментарии изданию Footboom.

Напомним, уже сегодня Динамо U-19 на своем поле будет принимать сверстников из Загреба в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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