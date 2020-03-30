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Известный румынский голкипер, который играл против Динамо, умер в молодом возрасте

17:16 153 Читати українською
Известный румынский голкипер, который играл против Динамо, умер в молодом возрасте
Мартин Тудор / Фото из открытых источников

Бывший голкипер бухарестского Стяуа Мартин Тудор умер на 44 году жизни.

Сегодня (30 марта) бывший футболист умер от сердечного приступа, сообщает Digisport.

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Тудор уже давно жаловался на проблемы с сердцем, в прошлом году он был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Он завершил карьеру игрока в 2010 году, после чего работал тренером вратарей в сборной Румынии, Стяуа и ряде других румынских клубов. Всего за гранд из Бухареста он наиграл 126 матчей.

Отметим, что в свое время Тудор пересекся и с украинскими клубами. В составе Стяуа он не смог справиться с киевским Динамо (2:4) в квалификации Лиги чемпионов 2001/02.

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