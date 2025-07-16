Британский режиссер сэр Мэтью Вон и филантроп и бизнесмен Гэри Любнер стали миноритарными акционерами лондонского клуба, информирует пресс-служба "пчел". По сообщению Sky News, размер проданной доли может составлять до 25% акций. Мажоритарным владельцем Брентфорда остается Мэтью Бэнэм, который приобрел клуб в 2012 году еще во время выступлений в третьем дивизионе Англии.

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"Новые инвестиции усиливают амбиции Брентфорда по дальнейшему росту на поле и вне его. Акционерный капитал и финансирование от новых акционеров не только позволят увеличить инвестиции в команду, но и создадут расширенные коммерческие возможности и помогут расширить охват и влияние Брентфорда на местном уровне и за его пределами", – говорится в сообщении клуба.

Сэр Мэтью Вон добавил: "Мое путешествие с Брентфордом началось 25 лет назад, когда один актер предположил, что это был бы "замечательный клуб для инвестиций", и с тех пор я слежу за их прогрессом с заслуженным уважением. Несколько лет спустя агент сделал такое же предложение, и поэтому я пошел на игру Брентфорда. Это был самый уникальный, самый уютный и одновременно самый эпичный матч, на котором я когда-либо был.

Когда он показывал мне стадион и знакомил с блестящим владельцем и исключительной командой менеджеров, я слышал лишь голос актера, который первым рассказал мне о клубе. Он звучал в моей голове: "Надо было послушать меня, 25 лет назад это было бы намного дешевле!"

В футбольном мире существует уникальное уважение к этому клубу, и я также глубоко разделяю это восхищение. Поэтому вот я здесь, начинаю новую главу своей жизни, где я отдам все возможное, чтобы помочь построить удивительный фундамент, заложенный на поле и вне его".

54-летний Вон – основатель компании Marv Films, известный продюсированием таких фильмов как франшиза "Kingsman", "Пипец" и "Карты, деньги, два ствола".

Напомним, за Брентфорд выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

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