“Александр Рябоконь, 61-летний специалист с четвертьвековым опытом работы на профессиональном уровне, принял ФК Лесное. С начала 2025 года он исполнял обязанности тренера-консультанта и внес свой вклад в выигрыш нашей командой Кубка Киевщины.

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38-летний Денис Скепский, который тренировал Лесное в течение двух предыдущих месяцев, будет работать помощником нового наставника и на уровне Второй лиги", – говорится в сообщении пресс-службы Лесного.

Напомним, что Рябоконь возглавлял черниговскую Десну с 2012 по 2022 год. Команда прекратила существование после полномасштабного вторжения РФ. Лесное, где играют экс-динамовцы Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, в следующем сезоне дебютирует во Второй лиге Украины.

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