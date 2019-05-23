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Известный голкипер Кирай завершил профессиональную карьеру

06:00 86 Читати українською
Известный голкипер Кирай завершил профессиональную карьеру

Венгерский вратарь Габор Кирай, известный своими штанами, завершил выступления в профессиональных командах.

Венгр больше не выйдет на поле в качестве футболиста. О своем решении Кирай сообщил на своем собственном сайте. На момент завершения карьеры вратарю исполнилось полных 43 года.

Харатин помог Ференцварошу победить Дебрецен, Халадаш Голодюка и Габовды вылетел во второй дивизион

Заметим, что его последним клубом был венгерский Халадаш, за который также выступают украинцы – Олег Голодюк и Юрий Габовда. В этом сезоне команда вылетела во второй венгерский дивизион.

Штани "короля". Завдяки чому став відомим Габор Кірай

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Теги
Мир Венгрия Венгрия Габор Кирай Габор Кирай Венгрия Халадаш Халадаш
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