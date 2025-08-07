Форвард сборной Словакии Роберт Боженик официально стал игроком Сток Сити, где выступает украинец Максим Таловеров, перейдя из португальской Боавишты. Несмотря на статус клуба из Чемпионшипа, трансфер вызвал резонанс не только из-за футбольных аспектов – нападающий принципиально отказался от крайне выгодного предложения из России.

"Если считать по годовому заработку, это было бы в четыре раза больше, чем в Боавиште", – цитирует Боженика sportnet.sme.sk. Речь идет о Локомотиве, который предпринял официальную попытку подписать 25-летнего игрока. Ранее в его услугах также был заинтересован московский ЦСКА.

Однако Боженик, который провел 48 матчей за сборную Словакии, твердо отказался: "Я – принципиальный человек и имею жизненные ценности, поэтому не принял это предложение. Поскольку я ответственен за свою семью, за родителей, я бы мог повлиять на многие жизни. Эти деньги не сделали бы меня счастливым и не стоили того, чтобы я разрушил чью-то жизнь своим решением. Я не лезу в политику, потому что не имею на это полномочий. Но меня так воспитали, и я имею определенные принципы. Я хочу быть примером для своего сына, и сколько бы денег мне не предлагали – этого пути я не рассматриваю. До войны можно было об этом думать, потому что тамошняя лига имела имидж. Но сейчас – никаких шансов".

Карьера Боженика включает выступления за Фейенорд, Дюссельдорф и Боавишту. В прошлом сезоне им также интересовались Севилья, Лилль и Реал Солт-Лейк.

